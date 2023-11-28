Циганков – кращий! Українець забив важливий гол в Іспанії (відео)

Хавбек збірної України провів ще один чудовий поєдинок в Іспанії, забивши гол

У понеділок, 27 листопада, "Жирона" Віктора Циганкова зіграла внічию з "Атлетіком" Більбао (1:1) у 14-му турі чемпіонату Іспанії сезону 2023/24, а українець провів черговий розкішний матч у Ла Лізі.

Український півзахисник став найкращим гравцем господарів у матчі. Про це повідомляє статистичний портал WhoScored.

Хавбек збірної України отримав високу оцінку (7,2 бала) за свою гру. Віктор провів на полі 85 хвилин. За цей час українець забив гол, завдав один удар у рамку воріт із 3 спроб. Циганков виконав 39 передач (89% точних, одна ключова), один раз обійшов суперника за допомогою дриблінгу (3 спроби) зробив 2 відбори та "заробив" 2 фоли.

Найкращим гравцем матчу став форвард гостей Іньякі Вільямс (8.3).

Віктор Циганков — кращий гравець "Жирони" у матчі проти "Атлетіка"

Відеоогляд матчу "Жирона" — "Атлетік":

Зазначимо, ця нічия дозволила "Жироні" (35 очок) наздогнати "Реал" (35 очок) у турнірній таблиці Ла Ліги. "Атлетік" (25 очок) — п’ятий.

Нагадаємо, у 12-му турі чемпіонату Іспанії Артем Довбик та Циганков стали героями матчу проти "Осасуни". Після цього з’явилася інформація про інтерес до Довбика із боку іспанського топ-клубу.