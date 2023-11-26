Не допомагають армії рф: у Держдумі записали російських футболістів у зрадники

Російські футболісти бояться висловитись проти війни, але й грошима допомагати своїй армії бажанням не горять

У Держдумі розкритикували російських футболістів за відсутність бажання допомагати армії росії. Напередодні російська депутатка висловилася проти повернення пива на стадіони.

Про недостатню активність футболістів заявив перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов, передає "Р-Спорт". За його словами, футболісти не жертвують грошей на російську армію й особисто не хочуть йти воювати в Україну, а тому їх можна записати у зрадники.

"Випадків, щоб хтось із наших футболістів хоч частину своєї нечуваної зарплати віддав на потреби російської армії, щось не пригадую…

Відомі всім футбольні ветерани виявилися вкрай ласими на державні гроші, але зовсім не здатні стати на захист країни, яка і виростила з них спортсменів, і годувала довгі роки кар’єри. Можливо, це загалом таке зрадницьке середовище, бо не чути від футбольної гвардії інших думок?

Де той футболіст, що палко вітав би спецоперацію і, більше того, не втік би з росії, а, навпаки, записався на фронт добровольцем? Такого чекаєш від спортсменів, які були гордістю країни, а не банального прямування на поводу біля власного гаманця”, – сказала Журавльов.

Нагадаємо, воювати проти України вирушив колишній футболіст збірної росії та київської "Оболоні" Андрій Соломатін. Раніше він пропонував повернути смертну кару у рф, щоб заткнути коміка Максима Галкіна.