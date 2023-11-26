Не помогают армии рф: в Госдуме записали российских футболистов в предатели

Российские футболисты боятся высказаться против войны, но и деньгами помогать своей армии желанием не горят

В Госдуме раскритиковали российских футболистов за отсутствие желания помогать армии рф. Накануне российский депутат высказалась против возвращения пива на стадионы.

О недостаточной активности футболистов заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, передает "Р-Спорт". По его словам, футболисты не жертвуют деньги на российскую армию и лично не хотят идти воевать в Украину, а потому их можно записать в предатели.

"Случаев, чтобы кто-то из наших футболистов хоть часть своей баснословной зарплаты отдал на нужды российской армии, что-то не припоминаю…

Известные всем футбольные ветераны оказались крайне падкими на государственные деньги, но совершенно не способными встать на защиту страны, которая и вырастила из них спортсменов, и кормила долгие годы карьеры. Может быть, это в целом такая предательская среда, потому что не слышно от футбольной гвардии иных мнений?

Где тот футболист, что горячо приветствовал бы спецоперацию и, более того, не бежал бы из россии, а, наоборот, записался на фронт добровольцем? Такого ждешь от спортсменов, которые были гордостью страны, а не банального следования на поводу у собственного кошелька", – сказала Журавлев.

Напомним, воевать против Украины отправился бывший футболист сборной рф и киевской "Оболони" Андрей Соломатин. Ранее он предлагал вернуть смертную казнь в рф, чтобы заткнуть комика Максима Галкина.