"Россияне стали меньше пить": депутат Госдумы рф рассмешила сеть

Бывшая спортсменка отметилась нелепым заявлением

Депутат Госдумы рф, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова выступила против продажи пива на футбольных стадионах россии. Недавно Журова призывала забрать флаг и гимн у украинцев.

Соответствующее заявление Журовой приводит metaratings.ru. По данным Светланы, россияне стали меньше злоупотреблять алкоголем, а потому она против того, чтобы футбольные клубы "спаивали своих болельщиков".

"У нас есть клубы и стадионы, где пиво не будет продаваться в принципе. Например, в Чеченской республике. Получается, что какие-то клубы будут спаивать своих болельщиков и получать за это деньги?

Последняя статистика показывает, что люди начали правильно выпивать, нет такого злоупотребления, как раньше. Все равно это еще обсуждается и однозначного ответа нет. Когда продавали пиво, было много рекламы. Сейчас ее нет, и народ стал меньше пить", – сказала Журова.

В сети лишь посмеялись над словами депутата. Пользователи считают, что Журова соврала, говоря о своей статистике. К слову,по информации forbes.ru, россияне за последние два года стали больше пить.

Напомним, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы рф Ирина Роднина сравнила россиян с собаками, говоря о возвращении пива на стадионі в рф. До этого она высмеяла российских футболистов.