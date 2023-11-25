"Росіяни стали менше пити": депутатка Держдуми рф розсмішила мережу

Колишня спортсменка відзначилася безглуздою заявою

Депутатка Держдуми рф, олімпійська чемпіонка у ковзанярському спорті Світлана Журова виступила проти продажу пива на футбольних стадіонах росії. Нещодавно Журова закликала забрати прапор та гімн в українців.

Відповідну заяву Журової наводить metaratings.ru. За даними Світлани, росіяни стали менше зловживати алкоголем, а тому вона проти того, щоб футбольні клуби "спаювали своїх уболівальників".

"У нас є клуби та стадіони, де пиво не продаватиметься в принципі. Наприклад, у Чеченській республіці. Виходить, що якісь клуби споюватимуть своїх уболівальників і отримуватимуть за це гроші?

Остання статистика показує, що люди почали правильно випивати, немає такого зловживання як раніше. Все одно це ще обговорюється, і однозначної відповіді немає. Коли продавали пиво, було багато реклами. Наразі її немає, і народ став менше пити", – сказала Журова.

У мережі лише посміялися зі слів депутатки. Користувачі вважають, що Журова збрехала, говорячи про свою статистику. За інформацією forbes.ru, росіяни за останні два роки стали більше пити.

Нагадаємо, триразова олімпійська чемпіонка з фігурного катання і депутат Держдуми рф Ірина Родніна порівняла росіян із собаками, говорячи про повернення пива на стадіоні в рф. До цього вона висміяла російських футболістів.