Цыганков - лучший! Украинец забил важный гол в Испании (видео)

Хавбек сборной Украины провел еще один отличный поединок в Испании, забив гол

В понедельник, 27 ноября, "Жирона" Виктора Цыганкова сыграла вничью с "Атлетиком" Бильбао (1:1) в 14-м туре чемпионата Испании сезона 2023/24, а украинец провел очередной шикарный матч в Ла Лиге.

Украинский полузащитник стал лучшим игроком хозяев в матче. Об этом сообщает статистический портал WhoScored.

Хавбек сборной Украины получил высокую оценку (7,2 балла) за свою игру. Виктор провел на поле 85 минут. За это время украинец забил гол, нанес один удар в створ ворот из 3 попыток. Цыганков исполнил 39 передач (89% точных, одна ключевая), один раз обошел соперника с помощи дриблинга (3 попытки) сделал 2 отбора и "заработал" 2 фола.

Лучшим игроком матча стал форвард гостей Иньяки Уильямс (8.3).

Виктор Цыганков - лчуший игрок "Жироны" в матче против "Атлетика"

Видеообзор матча "Жирона" — "Атлетик":

Отметим, эта ничья позволила "Жироне" (35 очков) догнать "Реал" (35 очков) в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетик" (25 очков) — пятый.

Напомним, в 12-м туре чемпионата Испании Артем Довбик и Цыганков стали героями матча против "Осасуны". После этого появилась информация об интересе к Довбику со стороны испанского топ-клуба.