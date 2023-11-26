Украинский футболист погиб на фронте: "Муха" играл за "Ворсклу", "Металлист" и "Зарю"

Бывший спортсмен сражался за родину до последнего вздоха

На войне против российских оккупантов погиб воин-футболист Александр Гончар. В сентябре стало известно о гибели на фронте брата защитника сборной Украины Александра Тымчика Юрия Дятлюка.

О смерти Героя сообщил Исполнительный комитет Бориспольского городского совета в Facebook. Александр был воспитанником бориспольского футбола.

Гончар родился в селе Счастливое (Бориспольский район), после окончания школы он выбрал спортивный путь, поступив в Государственный педагогический университет имени Г.Сковороды. В 1997 году в "Борисфене" началась его футбольная карьера. Позже "Муха" (прозвище футболиста, — Ред.) играл за "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Ворсклу" (Полтава), "Металлист" (Харьков), "Зарю" (Луганск), "Ниву" (Тернополь) и другие. В сезонах 2002/2003, 2005/2006 он дважды становился серебряным призером Первой лиги.

Александр, завершив карьеру футболиста, занялся предпринимательской деятельностью. А в марте 2023 года Гончар вступил в ряды ВСУ. 16 августа 2023 года на Запорожском направлении жизнь Героя оборвалась.

Напомним, на войне против российских оккупантов погиб брат футболиста "Шахтера" и сборной Украины Дмитрия Ризныка Сергей. Ранее сообщалось, что на фронт жизнь за Украину отдал двоюродный брат защитника "Динамо" и сборной Украины Никиты Бурды Дмитрий.