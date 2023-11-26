Український футболіст загинув на фронті: "Муха" грав за "Ворсклу", "Металіст" та "Зорю"

Колишній спортсмен боровся за батьківщину до останнього подиху

На війні проти російських окупантів загинув воїн-футболіст Олександр Гончар. У вересні стало відомо про загибель на фронті брата захисника збірної України Олександра Тимчика Юрія Дятлюка.

Про смерть Героя повідомив Виконавчий комітет Бориспільської міської ради у Facebook. Олександр був вихованцем бориспільського футболу.

Гончар народився у селі Щасливе (Бориспільський район), після закінчення школи він обрав спортивний шлях, вступивши до Державного педагогічного університету імені Г.Сковороди. У 1997 році в "Борисфені" розпочалася його футбольна кар’єра. Пізніше "Муха" (прізвисько футболіста — ред.) грав за "Прикарпаття" (Івано-Франківськ), "Ворсклу" (Полтава), "Металіст" (Харків), "Зорю" (Луганськ), "Ниву" (Тернопіль) та інші. У сезонах 2002/2003, 2005/2006 він двічі ставав срібним призером Першої ліги.

Олександр, завершивши кар’єру футболіста, зайнявся підприємницькою діяльністю. А в березні 2023 року Гончар вступив до лав ЗСУ. 16 серпня 2023 року на Запорізькому напрямі життя Героя обірвалося.

Нагадаємо, на війні проти російських окупантів загинув брат футболіста "Шахтаря" та збірної України Дмитра Різника Сергій. Раніше повідомлялося, що на фронті життя за Україну віддав двоюрідний брат захисника "Динамо" та збірної України Микити Бурди Дмитро.