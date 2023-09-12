"Рідненький, для тебе війна скінчилась": на фронті загинув брат футболіста збірної України

Молодший сержант Сергій Різник воював на Донбасі

У четвер, 7 вересня, на війні проти російських окупантів загинув брат футболіста "Шахтаря" та збірної України Дмитра Різника Сергій. Напередодні стало відомо про загибель на фронті брата захисника збірної України Олександра Тимчика Юрія Дятлюка.

Про смерть Сергія гравець національної команди повідомив на своїй сторінці в Instagram. Воротар присвятив зворушливий допис своєму братові.

"Рідненький, для тебе війна скінчилась. Мені боляче і страшно це усвідомлювати, що ти пішов, але пішов Героєм. Ти мене виростив! Завжди був моєю опорою! Завжди був поруч, коли було добре і погано! І будеш поруч тепер назавжди! Люблю тебе, спи спокійно! Слава Україні! Героям Слава", — написав Дмитро.

За інформацією "Суспільне", Сергій проживав у Полтаві. Воїн загинув 7 вересня внаслідок мінно-вибухової травми, отриманої поблизу села Новоєгорівка (Луганська область). Різник, який був 1989 року народження, мав звання молодшого сержанта.

Раніше повідомлялося, що на війні проти загарбників загинув двоюрідний брат центрального захисника "Динамо" та збірної України Микити Бурди Дмитро.

Нагадаємо, окупанти вбили колишню футзалістку збірної України Елеонору Мальцеву, яка стала на захист України.