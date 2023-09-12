"Родненький, для тебя война закончилась": на фронте погиб брат футболиста сборной Украины

Младший сержант Сергей Ризнык воевал на Донбассе

В четверг, 7 сентября, на войне против российских оккупантов погиб брат футболиста "Шахтера" и сборной Украины Дмитрия Ризныка Сергей. Накануне стало известно о гибели на фронте брата защитника сборной Украины Александра Тымчика Юрия Дятлюка.

О смерти Сергея игрок национальной команды сообщил на своей странице в Instagram. Вратарь посвятил трогательный пост своему брату.

"Родненький, для тебя война закончилась. Мне больно и страшно это осознавать, что ты ушел, но ушел Героем. Ты меня вырастил! Всегда был моей опорой! Всегда был рядом, когда было хорошо и плохо! И будешь рядом теперь навсегда! Люблю тебя, спи спокойно! Слава Украине! Героям Слава", — написал Дмитрий.

По информации "Суспільне", Сергей проживал в Полтаве. Воин погиб 7 сентября в результате минно-взрывной травмы, полученной вблизи села Новоегоровка (Луганская область). Ризнык, который был 1989 года рождения, имел звание младшего сержанта.

Ранее сообщалось, что на войне против захватчиков погиб двоюродный брат центрального защитника "Динамо" и сборной Украины Никиты Бурды Дмитрий.

Напомним, оккупанты убили бывшую футзалистку сборной Украины Элеонору Мальцеву, которая встала на защиту Украины.