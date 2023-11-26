Серия А украла гол у украинского футболиста (видео)

Взятие ворот переписали на другого футболиста

В воскресенье, 26 ноября, "Эмполи" Виктора Коваленко принимал "Сассуоло" в чемпионате Италии по футболу сезона 2023/24. Накануне Коваленко забил победный супергол в ворота "Наполи" (1:0).

Встреча 13-го тура Серии А, проходившая в Эмполи на стадионе "Карло Кастеллани", завершилась со счетом 3:4 в пользу гостей, а один из голов записал на свой счет Виктор. Об этом сообщает "Телеграф".

На 86-й минуте Коваленко ударом с лету сравнял счет в матче, забив красивый гол с отскоком от защитника. Виктор бил в створ ворот, а потому гол изначально записали именно на него, однако позднее Серия А переписала мяч на защитника Матиаса Винью (автогол). Добавим, что в компенсированное время гости вырвали победу — 3:4.

Видео гола Коваленко в матче "Эмполи" — "Сассуоло":

Видеообзор матча "Эмполи" — "Сассуоло".

Напомним, в 13-м туре чемпионата Италии свой первый гол в сезоне записал на свой счет украинский хавбек Руслан Малиновский. Недавно Руслан отметился блестящим ассистом в Италии, отдав голевую передачу в игре против "Реджаны" (2:1) в Кубке Италии.