Малиновский исполнил суперассист пяткой в Италии (видео)

Украинец отдал фантастический пас

В среду, 1 ноября, "Дженоа" Руслана Малиновского прошла "Реджану" в 1/16 финала Кубка Италии сезона 2023/24. В прошлом туре Серии А Грифоны минимально одолели "Салернитану" (1:0).

Поединок, который проходил в Генуе на стадионе "Луиджи Феррарис", завершился победой хозяев со счетом 2:1. Об этом сообщает "Телеграф".

На гол гостей в первом тайме генуэзцы ответили забитым мячом во второй половине матча. Игра перешла в овертаймы, где решающий гол оформил Альберт Гудмундссон. Отметим, что голевую передачу на исландца оформил украинский полузащитник Малиновский, который вышел на замену за 2 минуты до взятия ворот. Украинец пяткой ассистировал форварду, разрезав оборону гостей.

Видео ассиста Малиновского в матче "Дженоа" — "Реджана":

30-летний Малиновский в текущем сезоне провел 9 матчей за "Дженоа" во всех турнирах. На его счету два ассиста.

Напомним, украинский форвард "Жироны" Артем Довбик случайно отдал голевую передачу в Кубке Испании. До этого украинец делал дубль в Ла Лиге.