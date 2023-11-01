Маліновський виконав суперасист п’ятою в Італії (відео)

Українець віддав фантастичний пас

У середу, 1 листопада, "Дженоа" Руслана Маліновського пройшла "Реджану" у 1/16 фіналу Кубка Італії сезону 2023/24. У минулому турі Серії А Грифони мінімально здолали "Салернітану" (1:0).

Поєдинок, який проходив у Генуї на стадіоні "Луїджі Ферраріс", завершився перемогою господарів з рахунком 2:1. Про це повідомляє "Телеграф".

На гол гостей у першому таймі генуезці відповіли забитим м’ячем у другій половині матчу. Гра перейшла в овертайми, де вирішальний гол оформив Альберт Гудмундссон. Зазначимо, що гольову передачу на ісландця оформив український півзахисник Маліновський, який вийшов на заміну за 2 хвилини до взяття воріт. Українець п’ятою асистував форварду, розрізавши оборону гостей.

Відео асиста Маліновського у матчі "Дженоа" — "Реджана":

30-річний Маліновський цього сезону провів 9 матчів за "Дженоа" у всіх турнірах. На його рахунку два асисти.

Нагадаємо, український форвард "Жирони" Артем Довбик випадково віддав гольову передачу у Кубку Іспанії. До цього українець робив дубль у Ла Лізі.