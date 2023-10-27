Чемпіонат Італії з футболу, 10 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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Міланські клуби ризикують втратити лідерство
У п’ятницю, матчем "Дженоа" — "Салернітана" стартує 10-й тур Серії А сезону 2023/24. У минулому турі чемпіонату Італії команда Руслана Маліновського поступилася "Аталанті" (0:2).
З розкладом, результатами матчів Серії А можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У рамках ігрового тижня пройдуть відразу 2 топматчі, зокрема "Інтер" прийме "Рому", а "Мілан" зіграє в гостях із чинним чемпіоном країни. Додамо, що "Емполі" Віктора Коваленка зустрінеться з "Аталантою".
Розклад, результати та відеоогляди матчів 10-го туру чемпіонату Італії сезону 2023/24 (оновлюється)
П’ятниця, 27 жовтня
"Дженоа" — "Салернітана" — 21:45 — Megogo
Субота, 28 жовтня
"Сассуоло" — "Болонья" — 16:00 — Megogo
"Лечче" — "Торіно" — 19:00 — Megogo
"Ювентус" — "Верона" — 21:45 — Megogo
Неділя, 29 жовтня
"Кальярі" — "Фрозіноне" — 13:30 — Megogo
"Монца" — "Удінезе" — 16:00 — Megogo
"Інтер" Мілан — "Рома" — 19:00 — Megogo
"Наполі" — "Мілан" — 21:45 — Megogo
Понеділок, 30 жовтня
"Емполі" — "Аталанта" — 19:30 — Megogo
"Лаціо" — "Фіорентина" — 21:45 — Megogo
З результатами та відеооглядами матчів 8 туру Серії А можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Зазначимо, у 7-му турі італійської першості "Дженоа" дав бій "Удінезе" (2:2).