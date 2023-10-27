Чемпіонат Італії з футболу, 10 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Міланські клуби ризикують втратити лідерство

У п’ятницю, матчем "Дженоа" — "Салернітана" стартує 10-й тур Серії А сезону 2023/24. У минулому турі чемпіонату Італії команда Руслана Маліновського поступилася "Аталанті" (0:2).

З розкладом, результатами матчів Серії А можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У рамках ігрового тижня пройдуть відразу 2 топматчі, зокрема "Інтер" прийме "Рому", а "Мілан" зіграє в гостях із чинним чемпіоном країни. Додамо, що "Емполі" Віктора Коваленка зустрінеться з "Аталантою".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 10-го туру чемпіонату Італії сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 27 жовтня

"Дженоа" — "Салернітана" — 21:45 — Megogo

Субота, 28 жовтня

"Сассуоло" — "Болонья" — 16:00 — Megogo

"Лечче" — "Торіно" — 19:00 — Megogo

"Ювентус" — "Верона" — 21:45 — Megogo

Неділя, 29 жовтня

"Кальярі" — "Фрозіноне" — 13:30 — Megogo

"Монца" — "Удінезе" — 16:00 — Megogo

"Інтер" Мілан — "Рома" — 19:00 — Megogo

"Наполі" — "Мілан" — 21:45 — Megogo

Понеділок, 30 жовтня

"Емполі" — "Аталанта" — 19:30 — Megogo

"Лаціо" — "Фіорентина" — 21:45 — Megogo

Турнірна таблиця Серії А за підсумками 9 туру

З результатами та відеооглядами матчів 8 туру Серії А можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Зазначимо, у 7-му турі італійської першості "Дженоа" дав бій "Удінезе" (2:2).