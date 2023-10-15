Чемпіонат Італії з футболу, 9 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

"Мілан" чекає на перевірку "Ювентусом"

У суботу, 21 жовтня, матчем "Верона" — "Наполі" стартує 9-й тур Серії А сезону 2023/24. У минулому турі "Мілан" вибився у лідери чемпіонату після сенсаційної нічиєї "Інтера" та "Болоньї" (2:2).

З розкладом, результатами матчів Серії А можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. "Дженоа" Руслана Маліновського вирушить у гості до "Аталанти", де раніше виступав українець. А "Емполі" Віктора Коваленка зустрінеться з "Фіорентиною". У центральній грі ігрового тижня "Мілан" прийматиме "Ювентус".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 9-го туру чемпіонату Італії сезону 2023/24 (оновлюється)

Субота, 21 жовтня

"Верона" — "Наполі" — 16:00 — Megogo

"Торіно" — "Інтер" Мілан — 19:00 — Megogo

"Сассуоло" — "Лаціо" — 21:45 — Megogo

Неділя, 22 жовтня

"Рома" — "Монца" — 13:30 — Megogo

"Болонья" — "Фрозіноне" — 16:00 — Megogo

"Салернітана" — "Кальярі" — 16:00 — Megogo

"Аталанта" — "Дженоа" — 19:00 — Megogo

"Мілан" — "Ювентус" — 21:45 — Megogo

Понеділок, 23 жовтня

"Удінезе" — "Лечче" — 19:30 — Megogo

"Фіорентина" — "Емполі" — 21:45 — Megogo

Турнірна таблиця Серії А за підсумками 8 туру

З результатами та відеооглядами матчів 7 туру Серії А можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Нагадаємо, у 6-му турі чемпіонату Італії "Мілан" обіграв "Кальярі" (3:1).