Чемпіонат Італії з футболу, 9 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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"Мілан" чекає на перевірку "Ювентусом"
У суботу, 21 жовтня, матчем "Верона" — "Наполі" стартує 9-й тур Серії А сезону 2023/24. У минулому турі "Мілан" вибився у лідери чемпіонату після сенсаційної нічиєї "Інтера" та "Болоньї" (2:2).
З розкладом, результатами матчів Серії А можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. "Дженоа" Руслана Маліновського вирушить у гості до "Аталанти", де раніше виступав українець. А "Емполі" Віктора Коваленка зустрінеться з "Фіорентиною". У центральній грі ігрового тижня "Мілан" прийматиме "Ювентус".
Розклад, результати та відеоогляди матчів 9-го туру чемпіонату Італії сезону 2023/24 (оновлюється)
Субота, 21 жовтня
"Верона" — "Наполі" — 16:00 — Megogo
"Торіно" — "Інтер" Мілан — 19:00 — Megogo
"Сассуоло" — "Лаціо" — 21:45 — Megogo
Неділя, 22 жовтня
"Рома" — "Монца" — 13:30 — Megogo
"Болонья" — "Фрозіноне" — 16:00 — Megogo
"Салернітана" — "Кальярі" — 16:00 — Megogo
"Аталанта" — "Дженоа" — 19:00 — Megogo
"Мілан" — "Ювентус" — 21:45 — Megogo
Понеділок, 23 жовтня
"Удінезе" — "Лечче" — 19:30 — Megogo
"Фіорентина" — "Емполі" — 21:45 — Megogo
З результатами та відеооглядами матчів 7 туру Серії А можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Нагадаємо, у 6-му турі чемпіонату Італії "Мілан" обіграв "Кальярі" (3:1).