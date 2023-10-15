Чемпионат Италии по футболу, 9 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

"Милан" ожидает проверка "Ювентусом"

В субботу, 21 октября, матчем "Верона" — "Наполи" стартует 9-й тур Серии А сезона 2023/24. В прошлом туре "Милан" выбился в лидеры чемпионата после сенсационной ничьей "Интера" и "Болоньи" (2:2).

С расписанием, результатами матчей Серии А можно ознакомиться на официальном сайте лиги. "Дженоа" Руслана Малиновского отправится в гости к "Аталанте", где ранее выступал украинец. А "Эмполи" Виктора Коваленко встретится с "Фиорентиной". В центральной игре игровой недели "Милан" примет "Ювентус".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 9-го тура чемпионата Италии сезона 2023/24 (обновляется)

Суббота, 21 октября

"Верона" — "Наполи" — 16:00 — Megogo

"Торино" — "Интер" Милан — 19:00 — Megogo

"Сассуоло" — "Лацио" — 21:45 — Megogo

Воскресенье, 22 октября

"Рома" — "Монца" — 13:30 — Megogo

"Болонья" — "Фрозиноне" — 16:00 — Megogo

"Салернитана" — "Кальяри" — 16:00 — Megogo

"Аталанта" — "Дженоа" — 19:00 — Megogo

"Милан" — "Ювентус" — 21:45 — Megogo

Понедельник, 23 октября

"Удинезе" — "Лечче" — 19:30 — Megogo

"Фиорентина" — "Эмполи" — 21:45 — Megogo

Турнирная таблица Серии А по итогам 8 тура

С результатами и видеообзорами матчей 7 тура Серии А можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Напомним, в 6-м туре чемпионата Италии "Милан" обыграл "Кальяри" (3:1).