Чемпионат Италии по футболу, 10 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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Миланские клубы рискуют потерять лидерство
В пятницу, матчем "Дженоа" — "Салернитана" стартует 10-й тур Серии А сезона 2023/24. В прошлом туре чемпионата Италии команда Руслана Малиновского уступила "Аталанте" (0:2).
С расписанием, результатами матчей Серии А можно ознакомиться на официальном сайте лиги. В рамках игровой недели пройдут сразу 2 топ-матча, в частности "Интер" примет "Рому", а "Милан" сыграет в гостях с действующим чемпионом страны. Добавим, что "Эмполи" Виктора Коваленко встретится с "Аталантой".
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 10-го тура чемпионата Италии сезона 2023/24 (обновляется)
Пятница, 27 октября
"Дженоа" — "Салернитана" — 21:45 — Megogo
Суббота, 28 октября
"Сассуоло" — "Болонья" — 16:00 — Megogo
"Лечче" — "Торино" — 19:00 — Megogo
"Ювентус" — "Верона" — 21:45 — Megogo
Воскресенье, 29 октября
"Кальяри" — "Фрозиноне" — 13:30 — Megogo
"Монца" — "Удинезе" — 16:00 — Megogo
"Интер" Милан — "Рома" — 19:00 — Megogo
"Наполи" — "Милан" — 21:45 — Megogo
Понедельник, 30 октября
"Эмполи" — "Аталанта" — 19:30 — Megogo
"Лацио" — "Фиорентина" — 21:45 — Megogo
С результатами и видеообзорами матчей 8 тура Серии А можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Отметим, в 7-м туре итальянского первенства "Дженоа" дал бой "Удинезе" (2:2).