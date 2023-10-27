Чемпионат Италии по футболу, 10 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Миланские клубы рискуют потерять лидерство

В пятницу, матчем "Дженоа" — "Салернитана" стартует 10-й тур Серии А сезона 2023/24. В прошлом туре чемпионата Италии команда Руслана Малиновского уступила "Аталанте" (0:2).

С расписанием, результатами матчей Серии А можно ознакомиться на официальном сайте лиги. В рамках игровой недели пройдут сразу 2 топ-матча, в частности "Интер" примет "Рому", а "Милан" сыграет в гостях с действующим чемпионом страны. Добавим, что "Эмполи" Виктора Коваленко встретится с "Аталантой".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 10-го тура чемпионата Италии сезона 2023/24 (обновляется)

Пятница, 27 октября

"Дженоа" — "Салернитана" — 21:45 — Megogo

Суббота, 28 октября

"Сассуоло" — "Болонья" — 16:00 — Megogo

"Лечче" — "Торино" — 19:00 — Megogo

"Ювентус" — "Верона" — 21:45 — Megogo

Воскресенье, 29 октября

"Кальяри" — "Фрозиноне" — 13:30 — Megogo

"Монца" — "Удинезе" — 16:00 — Megogo

"Интер" Милан — "Рома" — 19:00 — Megogo

"Наполи" — "Милан" — 21:45 — Megogo

Понедельник, 30 октября

"Эмполи" — "Аталанта" — 19:30 — Megogo

"Лацио" — "Фиорентина" — 21:45 — Megogo

Турнирная таблица Серии А по итогам 9 тура

С результатами и видеообзорами матчей 8 тура Серии А можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Отметим, в 7-м туре итальянского первенства "Дженоа" дал бой "Удинезе" (2:2).