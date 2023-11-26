Серія А вкрала гол у українського футболіста (відео)

Взяття воріт переписали на іншого футболіста

У неділю, 26 листопада, "Емполі" Віктора Коваленка приймав "Сассуоло" у чемпіонаті Італії з футболу сезону 2023/24. Напередодні Коваленко забив переможний супергол у ворота "Наполі" (1:0).

Зустріч 13-го туру Серії А, що проходила в Емполі на стадіоні "Карло Кастеллані", завершилася з рахунком 3:4 на користь гостей, а один із голів записав на свій рахунок Віктор. Про це повідомляє "Телеграф".

На 86-й хвилині Коваленко ударом з льоту зрівняв рахунок у матчі, забивши красивий гол із відскоком від захисника. Віктор бив у рамку воріт, а тому гол спочатку записали саме на нього, однак пізніше Серія А переписала м’яч на захисника Матіаса Вінью (автогол). Додамо, що у компенсований час гості вирвали перемогу – 3:4.

Відео голу Коваленка у матчі "Емполі" — "Сассуоло":

Відеоогляд матчу "Емполі" — "Сассуоло".

Нагадаємо, у 13-му турі чемпіонату Італії свій перший гол у сезоні записав на свій рахунок український хавбек Руслан Маліновський. Нещодавно Руслан відзначився блискучим асистом в Італії, віддавши гольову передачу у грі проти "Реджани" (2:1) у Кубку Італії.