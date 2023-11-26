Другий після Мессі! Маліновський фірмовим ударом забив гол у Серії А (відео)

Українець забив феноменальний гол у Серії А

У неділю, 26 листопада, український хавбек Руслан Маліновський відзначився першим результативним ударом після приходу в італійський "Дженоа".

У матчі 13-го туру Серії А півзахисник збірної України забив гол, пробивши в дотик з-за меж чужого штрафного майданчика. Статистичний портал Opta підрахував, що Руслан після свого дебюту в чемпіонаті Італії (2019 рік) є другим за кількістю голів з-за меж штрафного майданчика в топ-5 лігах Європи.

Випередив Руслана найкращий футболіст сучасності Ліонель Мессі, на рахунку якого 23 точні постріли. Руслан вражав дальніми ударами ворота суперників 16 разів.

Відео голу Маліновського у ворота "Фрозіноне":

У гостьовому матчі проти "Фрозіноне" Руслан зрівняв рахунок. На 38-й хвилині українцю вдався феноменальний дальній удар після скидки партнера. Зустріч завершилась із рахунком 2:1 на користь господарів. Цей результат підняв "Фрозіноне" (18 очок) на 10 місце, а "Дженоа" (14 очок) опустився на 15 позицію.

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