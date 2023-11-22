Зіграє у супер-матчі: український воротар Реала отримає ще один шанс

Тепер він зіграє у вирішальному матчі

Голкіпер збірної України Андрій Лунін може отримати ще одну нагоду проявити себе в "Реалі". Він отримає місце у воротах у найближчому матчі команди у Лізі чемпіонів проти італійського "Наполі".

Як пише видання COPE, основний голкіпер "Реала" Кепа Аррісабалага не встигне відновитися до цієї гри. Крім того, іспанський вартовий воріт пропустить матч чемпіонату з "Кадісом".

"Вершкові" зіграють проти чемпіона Італії у матчі п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів 29 листопада. У разі перемоги іспанський клуб гарантує собі вихід із першого місця з групи. Щодо виходу в плей-офф, то "Реал" вже пробився до наступної стадії достроково.

За даними джерела, основний голкіпер "Реала" зможе повернутися до матчу чемпіонату Іспанії проти "Бетіса" 9 грудня. До цього ворота захищатиме українець Лунін. Саме голкіпер збірної України грав за "Реал" в останньому матчі Ліги чемпіонів проти "Браги" (3:0), у якому він відбив пенальті.

Нагадаємо, що за підсумками 13-ти турів мадридський "Реал" йде на другому рядку турнірної таблиці чемпіонату Іспанії, поступаючись двома очками "Жироні".

Раніше "Телеграф" писав, що Лунін зацікавив інші іспанські клуби.