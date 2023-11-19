Іспанський клуб готовий переманити воротаря збірної України

Український воротар потрапив до трансферного списку клубу Ла Ліги

Воротар "Реала" та збірної України Андрій Лунін потрапив у сферу інтересів "Бетісу". Нещодавно українець відбив пенальті у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє El Gol Digita. За інформацією джерела, "Бетіс" сподівається, що Лунін безкоштовно перейде до їхнього клубу після закінчення сезону 2023/24.

Іспанський клуб хоче посилити позицію воротаря, адже основний кіпер команди 40-річний Клаудіо Браво може завершити кар’єру, а його дублер Руй Сілва незадоволений своїм становищем у клубі і хоче покинути команду найближчим часом (в зимове трансферне вікно — Ред.). Додамо, що іспанський клуб поки не веде переговорів з українцем, але налаштований розпочати переговорний процес у червні 2024 року, коли у Луніна закінчиться контракт із Вершковими.

У поточній кампанії Лунін зіграв 4 матчі за "Реал", у яких пропустив 2 голи, 2 гри провів на нуль. Transfermarkt оцінює вартість голкіпера в 5 млн євро.

Раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що Лунін після закінчення сезону покине клуб. Додамо, що головний тренер "Реала" Карло Анчелотті особисто визначив роль Луніна в команді.