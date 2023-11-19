Испанский клуб готов переманить вратаря сборной Украины

Украинский вратарь попал в трансферный список клуба Ла Лиги

Вратарь "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин попал в сферу интересов "Бетиса". Недавно украинец отбил пенальти в Лиге чемпионов.

Об этом сообщает El Gol Digital. По информации источника, "Бетис" надеется, что Лунин бесплатно перейдет в их клуб по окончанию сезона 2023/24.

Испанский клуб хочет усилить позицию вратаря, ведь основной кипер команды 40-летний Клаудио Браво может завершить карьеру, а его дублер Руй Силва не доволен своим положением в клубе и хочет покинуть команду в ближайшее время (в зимнее трансферное окно — Ред.). Добавим, что испанский клуб пока не ведет переговоров с украинцем, но настроен начать переговорный процесс в июне 2024 года, когда у Лунина закончится контракт со Сливочными.

В текущей кампании Лунин сыграл 4 матча за "Реал", в которых пропустил 2 гола, 2 игры провел на ноль. Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 5 млн евро.

Ранее испанские СМИ сообщали, что Лунин по окончании сезона покинет клуб. Добавим, что главный тренер "Реала" Карло Анчелотти лично определил роль Лунина в команде.