Украинец Лунин может "кинуть" "Реал" на десятки миллионов евро: что случилось

Терпение голкипера подошло к концу

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин принял окончательное решение по своему будущему в мадридском "Реале". Наш футболист больше не собирается мириться с ролью резервного голкипера команды.

Как пишет местное издание Sport.es, летом 2024 года украинец покинет команду на правах свободного агента. Именно к тому времени закончится срок действия его контракта с "Реалом".

Как известно, в текущем сезоне роль основного голкипера мадридского клуба досталась испанцу Кепе, который арендован у "Челси".

Его подписали в срочном порядке, так как основной голкипер "Реала" Тибо Куртуа получил травму. При таком раскладе Лунин вновь оказался вторым номером и не получает игровой практики.

Если же украинец решит уйти из команды, то у "Реала" возникнет проблема с резервным стражем ворот, так как арендное соглашение с Кепой рассчитано до конца сезона.

Выход из ситуации — выкупить контракт испанца у лондонского "Челси". В таком случае, "Реалу" придется раскошелиться и заплатить 25 миллионов евро — именно такая сумма прописана в соглашении.

Ранее "Телеграф" писал о том, что летом у Лунина возник конфликт с тренером на одной из тренировок "Реала".