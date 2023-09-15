Українець Лунін може "кинути" "Реал" на десятки мільйонів євро: що сталося

Терпіння голкіпера добігло кінця

Голкіпер збірної України Андрій Лунін ухвалив остаточне рішення щодо свого майбутнього у мадридському "Реалі". Наш футболіст більше не має наміру миритися з роллю резервного голкіпера команди.

Як пише місцеве видання Sport.es, влітку 2024 року українець залишить команду на правах вільного агента. Саме на той час закінчиться термін дії його контракту з "Реалом".

Як відомо, цього сезону роль основного голкіпера мадридського клубу дісталася іспанцю Кепе, який орендований у "Челсі".

Його підписали терміново, оскільки основний голкіпер "Реала" Тібо Куртуа отримав травму. За такого розкладу Лунін знову виявився другим номером і не отримує ігрової практики.

Якщо ж українець вирішить піти з команди, то у "Реала" виникне проблема з резервним вартовим воріт, оскільки орендна угода з Кепою розрахована до кінця сезону.

Вихід із ситуації — викупити контракт іспанця у лондонського "Челсі". У такому разі "Реалу" доведеться розщедритися і заплатити 25 мільйонів євро — саме таку суму прописано в угоді.

Раніше "Телеграф" писав про те, що влітку у Луніна виник конфлікт із тренером на одному з тренувань "Реала".