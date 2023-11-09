"Самый надежный пароль для Wi-Fi": "Реал" необычно отметил игру украинца в Лиге чемпионов

Украинский вратарь отбил пенальти в Лиге чемпионов

Пресс-служба "Реала" была впечатлена игрой украинского вратаря в матче 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 против "Браги".

На официальной странице Сливочных в Twitter появился пост, посвященный яркой игре вратаря. Украинский кипер вышел в старте из-за травмы Кепы Аррисабалаги, после чего в дебюте поединка отбил пенальти.

"Вы не найдете более надежного пароля для Wi-Fi, чем этот: Лунин Андрей Алексеевич", – написала пресс-служба Королевского клуба, подчеркнув надежность украинского голкипера.

Добавим, что Лунин отбил 7 из 14 пенальти со старта сезона 2018/19, в "Реале" – 2 из 4. В сезоне 2023/24 Андрей провел свою третью игру, 2 из них он сыграл на ноль.

Отметим, "Реал" досрочно вышел из группы Лиги чемпионов. На данный момент мадридский суперклуб опережает "Наполи", а Брага и "Унион" Берлин уже не смогут догнать Сливочных.

Напомним, в предыдущем туре Ла Лиги "Реал" сенсационно не сумел победить "Райо Вальекано", хотя до этого обыграл "Барселону" в гостях. На данный момент в чемпионате Испании лидирует "Жирона", за которую блестяще выступают украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.