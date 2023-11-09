"Найнадійніший пароль для Wi-Fi": "Реал" незвичайно відзначив гру українця в Лізі чемпіонів

Український воротар відбив пенальті у Лізі чемпіонів

Пресслужба "Реала" була вражена грою українського воротаря у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 проти "Браги".

На офіційній сторінці Вершкових у Twitter з’явився пост, присвячений яскравій грі воротаря. Український кіпер вийшов у старті через травму Кепи Аррісабалаги, після чого в дебюті поєдинку відбив пенальті.

"Ви не знайдете більш надійного пароля для Wi-Fi, ніж цей: Лунін Андрій Олексійович", — написала пресслужба Королівського клубу, наголосивши на надійності українського голкіпера.

Додамо, що Лунін відбив 7 із 14 пенальті зі старту сезону 2018/19, у "Реалі" – 2 із 4. У сезоні 2023/24 Андрій провів свою третю гру, 2 з них він зіграв на нуль.

Зазначимо, "Реал" достроково вийшов із групи Ліги чемпіонів. На цей час мадридський суперклуб випереджає "Наполі", а Брага та "Уніон" Берлін вже не зможуть наздогнати Вершкових.

Нагадаємо, у попередньому турі Ла Ліги "Реал" сенсаційно не зумів перемогти "Райо Вальєкано", хоча до цього обіграв "Барселону" в гостях. На цей час у чемпіонаті Іспанії лідирує "Жирона", за яку блискуче виступають українці Віктор Циганков та Артем Довбик.