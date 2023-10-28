"Барселоні" після "Шахтаря" не вистачило сил на "Реал" (відео)

Великий матч пройшов у столиці Каталонії

У суботу, 28 жовтня, "Барселона" зіграла проти "Реала" у центральному матчі 11-го туру Ла Ліги сезону 2023/24.

Зустріч, що проходила у Барселоні на Олімпійському стадіоні, завершилася з рахунком 1:2 на користь "Реала". Про це повідомляє "Телеграф".

На початку першого тайму оборона "Реала" припустилася помилки, що призвело до взяття воріт у виконанні Ілкая Гюндогана. Вершкові відігралися лише у другому таймі. Джуд Беллінгем наважився на дальній удар і не прогадав — Тер Стеген кінчиками пальців відбив м’яч у свої ворота. У компенсований час британець оформив дубль. Додамо, що український воротар "Реала" Андрій Лунін спостерігав за грою з лави запасних.

"Барселона" – "Реал" – 1:2

Голи: Гюндоган (6) — Беллінгем (68, 90+2).

Попередження: Фермін Лопес (17), Ферран Торрес (45+2) — Карвахаль (61).

"Барселона": тер Штеген, Канселу (Ямаль, 76), Араухо, Крістенсен, Іньїго Мартінес, Бальде, Фермін Лопес (Ромеу, 72), Гаві, Гюндоган, Ферран Торрес (Левандовський, 61), Фелікс (Рафінья, 76).

"Реал": Кепа Аррісабалага, Карвахаль, Алаба, Рюдігер, Менді (Камавінга, 52), Вальверде, Тчуамені, Беллінгем, Кроос (Модрич, 63), Родріго (Хоселу, 63), Вінісіус.

Статистика матчу Барселона - Реал

Ця поразка залишила "Барсу" (24 очок) на третій позиції в Ла Лізі, "Реал" (28 очок) продовжує лідирувати в першості разом із "Жироною" (28 очок), за яку виступають українці Віктор Циганков та Артем Довбик.

Повний відеоогляд матчу "Барселона" — "Реал" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, минулого туру чемпіонату Іспанії Вершкові мінімально обіграли "Мальорку" (1:0), а Синьо-гранатові переграли "Атлетік" Більбао (1:0). Крім того, команди посеред тижня зіграли в Лізі чемпіонів, де здобули мінімальні перемоги — "Реал" переміг "Брагу" (2:1), а "Барселона" — "Шахтар" (2:1).