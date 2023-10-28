"Барселоне" после "Шахтера" не хватило сил на "Реал" (видео)

Большой матч прошел в столице Каталонии

В субботу, 28 октября, "Барселона" сыграла против "Реала" в центральном матче 11-го тура Ла Лиги сезона 2023/24.

Встреча, проходившая в Барселоне на Олимпийском стадионе, завершилась со счетом 1:2 в пользу "Реала". Об этом сообщает "Телеграф".

В начале первого тайма оборона "Реала" допустила ошибку, что привело к взятию ворот в исполнении Илкая Гюндогана. Сливочные отыгрались только во втором тайме. Джуд Беллингем решился на дальний удар и не прогадал — Тер Стеген кончиками пальцев отбил мяч в свои ворота. В компенсированное время британец оформил дубль. Добавим, что украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин наблюдал за игрой со скамейки запасных.

"Барселона" – "Реал" – 1:2

Голы: Гюндоган (6) – Беллингем (68, 90+2).

Предупреждения: Фермин Лопес (17), Ферран Торрес (45+2) – Карвахаль (61).

"Барселона": тер Штеген, Канселу (Ямаль, 76), Араухо, Кристенсен, Иньиго Мартинес, Бальде, Фермин Лопес (Ромеу, 72), Гави, Гюндоган, Ферран Торрес (Левандовский, 61), Феликс (Рафинья, 76).

"Реал": Кепа Аррисабалага, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Менди (Камавинга, 52), Вальверде, Тчуамэни, Беллингем, Кроос (Модрич, 63), Родриго (Хоселу, 63), Винисиус.

Статистика матча Барселона - Реал

Это поражение оставило "Барсу" (24 очков) на третьей позиции в Ла Лиге, "Реал" (28 очков) продолжает лидировать в первенстве вместе с "Жироной" (28 очков), за которую выступают украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.

Полный видеообзор матча "Барселона" — "Реал" будет доступен здесь позднее.

Напомним, в прошлом туре чемпионата Испании Сливочные минимально обыграли "Мальорку" (1:0), а Сине-гранатовые переиграли "Атлетик" Бильбао (1:0). Кроме того, команды посреди недели сыграли в Лиге чемпионов, где добыли минимальные победы — "Реал" победил "Брагу" (2:1), а "Барселона" — "Шахтер" (2:1).