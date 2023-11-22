Сыграет в супер-матче: украинский вратарь Реала получит еще один шанс

Теперь он сыграет в решающем матче

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может получить еще одну возможность проявить себя в "Реале". Он получит место в воротах в ближайшем матче команды в Лиге чемпионов против итальянского "Наполи".

Как пишет издание COPE, основной голкипер "Реала" Кепа Аррисабалага не успеет возобновиться к этой игре. Кроме того, испанский страж ворот пропустит матч чемпионата с "Кадисом".

"Сливочные" сыграют против чемпиона Италии в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов 29 ноября. В случае победы испанский клуб гарантирует себе выход с первого места из группы. Что касается выхода в плей-офф, то "Реал" уже пробился в следующую стадию досрочно.

По данным источника, основной голкипер "Реала" сможет вернуться в игру к матчу чемпионата Испании против "Бетиса" 9 декабря. До этого ворота защищать будет украинец Лунин. Именно голкипер сборной Украины играл за "Реал" в последнем матче Лиги чемпионов против "Браги" (3:0), в котором он отразил пенальти.

Напомним, что по итогам 13-ти туров мадридский "Реал" идет на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, уступая два очка "Жироне".

Ранее "Телеграф" писал о том, что Лунин заинтересовал другие испанские клубы.