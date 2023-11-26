У вищому дивізіоні чемпіонату росії з футболу немає м’ячів для гри на снігу

Дружина колишнього власника "Спартака" Леоніда Федуна Зарема Саліхова висміяла Російську прем’єр-лігу (РПЛ) через відсутність м’ячів яскравого кольору для гри на снігу. Нещодавно у рф безглуздо зустріли збірну Куби.

Матч 16-го туру чемпіонату росії з футболу "Балтика" — "Спартак" (0:2) переривався через снігопад. Вболівальники також скаржилися на те, що на екранах ТБ не видно м’яча. Як виявилось, у російській лізі немає червоних м’ячів. Про це в ефірі "Матч! Прем’єр" заявив колишній суддя ФІФА Сергій Лапочкін.

"Всі сміялися над Кубою, яка поїхала купувати собі підходящі бутси у Волгограді (перед товариським матчем зі збірною рф, — Ред.). А у РПЛ п’ять років немає червоних м’ячів для гри взимку. Це так само смішно, чи не так?

Пофантазуймо, чого ще не буде за наступні 5 років? Може, снігу? — цитує Саліхову metaratings.ru.

Раніше повідомлялося, що зі збірною росії з футболу хочуть зіграти команди Танзанії та Занзібара. Останні навіть не входять у ФІФА. Примітно, що Занзібар відмовився від гри з рф у 2023 році, пославшись на завантажений календар.