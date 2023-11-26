В высшем дивизионе чемпионата россии по футболу нет мячей для игры в снежную погоду

Супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова высмеяла Российскую премьер-лигу (РПЛ) за отсутствие мячей яркого цвета для игры на снегу. Недавно в рф нелепо встретили сборную Кубы.

Матч 16-го тура чемпионата рф по футболу "Балтика" – "Спартак" (0:2) прерывался из-за снегопада. Болельщики также жаловались на то, что на экранах ТВ не видно мяча. Как оказалось, в российской лиге нет красных мячей. Об этом в эфире "Матч! Премьер" заявил бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин.

"Все смеялись над Кубой, которая поехала покупать себе подходящие бутсы в Волгограде (перед товарищеским матчем со сборной рф, — Ред.). А у РПЛ пять лет нет красных мячей для игры зимой. Это так же смешно, не правда ли?

Давайте пофантазируем, чего еще не будет через следующие 5 лет? Может, снега?" – цитирует Салихову metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что со сборной рф по футболу хотят сыграть команды Танзании и Занзибара. Последние даже не входят в ФИФА. Примечательно, что Занзибар отказался от игры с рф в 2023 году, сославшись на загруженный календарь.