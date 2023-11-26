Второй после Месси! Малиновский фирменным ударом забил гол в Серии А (видео)

Украинец забил феноменальный гол в Серии А

В воскресенье, 26 ноября, украинский хавбек Руслан Малиновский отметился первым результативным ударом после прихода в итальянский "Дженоа".

В матче 13-го тура Серии А полузащитник сборной Украины забил гол, пробив в касание из-за пределов чужой штрафной. Статистический портал Opta подсчитал, что Руслан после своего дебюта в чемпионате Италии (2019 год) является вторым по количеству голов из-за пределов штрафной площади в топ-5 лигах Европы.

Опередил Руслана лучший футболист современности Лионель Месси, на счету которого 23 точных выстрела. Руслан поражал дальними ударами ворота соперников 16 раз.

Видео гола Малиновского в ворота "Фрозиноне":

В гостевом матче против "Фрозиноне" Руслан сравнял счет. На 38-й минуте украинцу удался феноменальный дальний удар после скидки партнера. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Этот результат поднял "Фрозиноне" (18 очков) на 10-е место, а "Дженоа" (14 очков) опустился на 15-ю позицию.

Ранее сообщалось, что украинский легионер "Динамо" (Загреб) Богдан Михайличенко разгневал главного тренера. Напомним, вратарь "Реала" Андрей Лунин получил шанс сыграть в суперматче.