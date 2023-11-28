Шалено добротний! Зінченко захопив мережу нереальним фінтом (відео)

Таке не часто побачиш на високому рівні

Напередодні лондонський "Арсенал" у 13-му турі чемпіонату Англії сезону 2023/24 мінімально здолав "Брентфорд" (1:0). "Український Бред Пітт" Олександр Зінченко провів чудовий поєдинок.

"Зіна" став найкращим гравцем матчу. Про це повідомляє статистичний портал sofascore.

Аналітики оцінили гру Зінченка у 8.5 бала. На рахунку Олександра 70 точних пасів (точність 93%, два ключові), один точний навіс (4 спроби), один удар, 11 втрат. Крім того, українець виграв 3 із 6 єдиноборств, зробив одне перехоплення, один відбір та один сейв.

В одному з епізодів матчу Олександр врятував "Арсенал" від неминучого гола, вдало відбивши м’яч ногами.

Окрім того, Олександр виконав видовищний пас під час поєдинку. Зінченко прийняв м’яч на груди й блискавично відпасував на партнера – виглядало ефектно. Незвичайний "фінт" українця відзначили у мережі.

"Грає з серцем", "Він був шалено добротний в останніх кількох іграх, і це трохи залишилося непоміченим", "Цей хлопець дуже якісний", — пишуть у мережі.

У мережі похвалили Олександра Зінченка за гру проти "Брентфорда"

Відеоогляд матчу "Брентфорд" — "Арсенал":

Раніше повідомлялося, що дружина Зінченка Влада Седан показала свою фігуру на публіці через кілька місяців після пологів. Нещодавно у пари народилася друга дочка.