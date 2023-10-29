Дружина футболіста Зінченка показала струнку фігуру через три місяці після пологів (фото)
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Красуня вразила шанувальників стрункою фігурою
Дружина українського футболіста та гравця української національної збірної Олександра Зінченка Влада Седан показала підписникам у мережі нові осінні фотографії. Красуня лише на початку серпня народила другу дочку, і вже може похвалитися ідеальною фігурою.
На сторінці в Instagram Влада, яка зараз мешкає в Лондоні, опублікувала милі фото з осінньої прогулянки, на яких з’явилася у стильному образі. Як видно, на ній коротка спідниця, біла водолазка та трендове сіре пальто. Це вбрання лише підкреслило стрункі ноги та підтягнуту фігуру дівчини.
У підписі до публікації Влада Седан написала: "Привіт, осінні вечори".
Користувачі не залишили поза увагою нові фото красуні та почали писати їй компліменти:
- Найкрасивіша у світі.
- Ти неймовірна.
- Яка красуня.
- Чому ви така приголомшлива?
- Осіння королева.
- Люблю такі фотографії з осіннім вайбом.
- Яка врода, а ноги просто вогонь.
- Шикарні ноги у вас, Владо, просто красуня.
Раніше "Телеграф" розповідав, що український футболіст Олександр Зінченко, який виступає за національну збірну та англійський клуб "Арсенал", вдруге став батьком. У сім’ї спортсмена з’явилася друга дочка.