Дружина футболіста Зінченка показала струнку фігуру через три місяці після пологів (фото)

Красуня вразила шанувальників стрункою фігурою

Дружина українського футболіста та гравця української національної збірної Олександра Зінченка Влада Седан показала підписникам у мережі нові осінні фотографії. Красуня лише на початку серпня народила другу дочку, і вже може похвалитися ідеальною фігурою.

На сторінці в Instagram Влада, яка зараз мешкає в Лондоні, опублікувала милі фото з осінньої прогулянки, на яких з’явилася у стильному образі. Як видно, на ній коротка спідниця, біла водолазка та трендове сіре пальто. Це вбрання лише підкреслило стрункі ноги та підтягнуту фігуру дівчини.

У підписі до публікації Влада Седан написала: "Привіт, осінні вечори".

Користувачі не залишили поза увагою нові фото красуні та почали писати їй компліменти:

Найкрасивіша у світі.

Ти неймовірна.

Яка красуня.

Чому ви така приголомшлива?

Осіння королева.

Люблю такі фотографії з осіннім вайбом.

Яка врода, а ноги просто вогонь.

Шикарні ноги у вас, Владо, просто красуня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що український футболіст Олександр Зінченко, який виступає за національну збірну та англійський клуб "Арсенал", вдруге став батьком. У сім’ї спортсмена з’явилася друга дочка.