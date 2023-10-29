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Дружина футболіста Зінченка показала струнку фігуру через три місяці після пологів (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
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Дівчина швидко повернулася до попередньої ідеальної форми Новина оновлена 29 жовтня 2023, 18:03
Дівчина швидко повернулася до попередньої ідеальної форми. Фото https://www.instagram.com/v.lada_sedan/

Красуня вразила шанувальників стрункою фігурою

Дружина українського футболіста та гравця української національної збірної Олександра Зінченка Влада Седан показала підписникам у мережі нові осінні фотографії. Красуня лише на початку серпня народила другу дочку, і вже може похвалитися ідеальною фігурою.

На сторінці в Instagram Влада, яка зараз мешкає в Лондоні, опублікувала милі фото з осінньої прогулянки, на яких з’явилася у стильному образі. Як видно, на ній коротка спідниця, біла водолазка та трендове сіре пальто. Це вбрання лише підкреслило стрункі ноги та підтягнуту фігуру дівчини.

У підписі до публікації Влада Седан написала: "Привіт, осінні вечори".

Користувачі не залишили поза увагою нові фото красуні та почали писати їй компліменти:

  • Найкрасивіша у світі.
  • Ти неймовірна.
  • Яка красуня.
  • Чому ви така приголомшлива?
  • Осіння королева.
  • Люблю такі фотографії з осіннім вайбом.
  • Яка врода, а ноги просто вогонь.
  • Шикарні ноги у вас, Владо, просто красуня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що український футболіст Олександр Зінченко, який виступає за національну збірну та англійський клуб "Арсенал", вдруге став батьком. У сім’ї спортсмена з’явилася друга дочка.

Теги:
#Олександр Зінченко #Влада Седан