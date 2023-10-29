Жена футболиста Зинченко показала стройную фигуру спустя три месяца после родов (фото)

Красотка впечатлила поклонников стройной фигурой

Жена украинского футболиста и игрока украинской национальной сборной Александра Зинченко Влада Седан показала подписчикам в сети новые осенние фотоснимки. Красотка только в начале августа родила вторую дочь, и уже может похвастаться идеальной фигурой.

На странице в Instagram Влада, которая сейчас живет в Лондоне, опубликовала милые фото с осенней прогулки, на которых появилась в стильном образе. Как видно, на ней короткая юбка, белая водолазка и трендовое серое пальто. Этот наряд только подчеркнул стройные ноги и подтянутую фигуру девушки.

В подписи к публикации Влада Седан написала: "Привет, осенние вечера".

Пользователи не оставили без внимания новые фото красотки и принялись писать ей комплименты:

Самая красивая на свете.

Ты невероятная.

Какая красотка.

Почему вы такая потрясающая?

Осенняя королева.

Обожаю такие фотографии с осенним вайбом.

Какая красота, а ноги просто огонь.

Шикарные ноги у вас, Влада, просто красотка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинский футболист Александр Зинченко, который выступает за национальную сборную и английский клуб "Арсенал", во второй раз стал отцом. В семье спортсмена появилась вторая дочь.