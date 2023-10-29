Жена футболиста Зинченко показала стройную фигуру спустя три месяца после родов (фото)
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Красотка впечатлила поклонников стройной фигурой
Жена украинского футболиста и игрока украинской национальной сборной Александра Зинченко Влада Седан показала подписчикам в сети новые осенние фотоснимки. Красотка только в начале августа родила вторую дочь, и уже может похвастаться идеальной фигурой.
На странице в Instagram Влада, которая сейчас живет в Лондоне, опубликовала милые фото с осенней прогулки, на которых появилась в стильном образе. Как видно, на ней короткая юбка, белая водолазка и трендовое серое пальто. Этот наряд только подчеркнул стройные ноги и подтянутую фигуру девушки.
В подписи к публикации Влада Седан написала: "Привет, осенние вечера".
Пользователи не оставили без внимания новые фото красотки и принялись писать ей комплименты:
- Самая красивая на свете.
- Ты невероятная.
- Какая красотка.
- Почему вы такая потрясающая?
- Осенняя королева.
- Обожаю такие фотографии с осенним вайбом.
- Какая красота, а ноги просто огонь.
- Шикарные ноги у вас, Влада, просто красотка.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинский футболист Александр Зинченко, который выступает за национальную сборную и английский клуб "Арсенал", во второй раз стал отцом. В семье спортсмена появилась вторая дочь.