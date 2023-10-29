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Жена футболиста Зинченко показала стройную фигуру спустя три месяца после родов (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Девушка быстро вернулась в прежнюю идеальную форму Новость обновлена 29 октября 2023, 18:03
Девушка быстро вернулась в прежнюю идеальную форму. Фото https://www.instagram.com/v.lada_sedan/

Красотка впечатлила поклонников стройной фигурой

Жена украинского футболиста и игрока украинской национальной сборной Александра Зинченко Влада Седан показала подписчикам в сети новые осенние фотоснимки. Красотка только в начале августа родила вторую дочь, и уже может похвастаться идеальной фигурой.

На странице в Instagram Влада, которая сейчас живет в Лондоне, опубликовала милые фото с осенней прогулки, на которых появилась в стильном образе. Как видно, на ней короткая юбка, белая водолазка и трендовое серое пальто. Этот наряд только подчеркнул стройные ноги и подтянутую фигуру девушки.

В подписи к публикации Влада Седан написала: "Привет, осенние вечера".

Пользователи не оставили без внимания новые фото красотки и принялись писать ей комплименты:

  • Самая красивая на свете.
  • Ты невероятная.
  • Какая красотка.
  • Почему вы такая потрясающая?
  • Осенняя королева.
  • Обожаю такие фотографии с осенним вайбом.
  • Какая красота, а ноги просто огонь.
  • Шикарные ноги у вас, Влада, просто красотка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинский футболист Александр Зинченко, который выступает за национальную сборную и английский клуб "Арсенал", во второй раз стал отцом. В семье спортсмена появилась вторая дочь.

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#Александр Зинченко #Влада Седан