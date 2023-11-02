"Український Бред Пітт": Зінченко хотів стати актором (відео)

Можливо, Україна втратила талановитого актора

Захисник "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко розповів, що став би актором, якби не закріпився у футболі. Напередодні "Зіна" потрапив у скандал, публічно підтримавши Ізраїль.

Відповідна заява Зінченка доступна на YouTube-каналі Англійської Прем’єр-ліги (АПЛ). Олександр зазначив, що схожий на зірку Голлівуду Бреда Пітта, а тому він міг би стати актором.

"Важке питання насправді, тому що я завжди мріяв бути футболістом. Я не знаю, я хотів би, напевно, бути актором. Може щось, скажімо, на кшталт Бреда Пітта, тому що обличчя досить схоже", — сказав Зінченко.

Додамо, що Зінченко вже називав себе "українським Бред Піттом", розповідаючи про пропозицію Владі Седан. До речі, нещодавно у пари народилася друга дитина.

Нагадаємо, "Арсенал" за підсумками 10-ти турів чемпіонату Англії посідає друге місце у турнірній таблиці. Напередодні Каноніри розгромили "Шеффілд Юнайтед" (5:0). У Лізі чемпіонів після половини групового етапу Пушкарі йдуть першими у квартеті, випереджаючи "Ланс", "Севілью" та ПСВ.