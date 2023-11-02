"Украинский Брэд Питт": Зинченко хотел стать актером (видео)

Возможно, Украина потеряла талантливого актера

Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, что стал бы актером, если бы не закрепился в футболе. Накануне "Зина" угодил в скандал, публично поддержав Израиль.

Соответствующее заявление Зинченко доступно на YouTube-канале Английской Премьер-лиги (АПЛ). Александр отметил, что похож на звезду Голливуда Брэда Питта, а потому он мог бы стать актером.

"Трудный вопрос на самом деле, потому что я всегда мечтал быть футболистом. Я не знаю, я хотел бы, наверное, быть актером. Может что-то, скажем, по типу Брэда Питта, потому что лицо достаточно похоже", — сказал Зинченко.

Добавим, что Зинченко уже называл себя "украинским Брэд Питтом", рассказывая о предложении Владе Седан. К слову, недавно у пары родился второй ребенок.

Напомним, "Арсенал" по итогам 10-и туров чемпионата Англии занимает второе место в турнирной таблице. Накануне Канониры разгромили "Шеффилд Юнайтед" (5:0). В Лиге чемпионов после половины группового этапа Пушкари идут первыми в квартете, опережая "Ланс", "Севилью" и ПСВ.