Безумно хорош! Зинченко восхитил сеть нереальным финтом (видео)

Такое не часто увидишь на высоком уровне

Накануне лондонский "Арсенал" в 13-м туре чемпионата Англии сезона 2023/24 минимально одолел "Брентфорд" (1:0). "Украинский Брэд Питт" Александр Зинченко провел отличный поединок.

"Зина" стал лучшим игроком матча. Об этом сообщает статистический портал sofascore.

Аналитики оценили игру Зинченко в 8.5 балла. На счету Александра 70 точных пасов (точность 93%, два ключевых), один точный навес (4 попытки), один удар, 11 потерь. Кроме того, украинец выиграл 3 из 6 единоборств, сделал один перехват, один отбор и один сейв.

В одном из эпизодов матче Александр спас "Арсенал" от неминуемого гола, удачно отбив мяч ногами.

Кроме того, Александр исполнил зрелищный пас во время поединка. Зинченко принял мяч на грудь и молниеносно отпасовал на партнера — выглядело эффектно. Необычный "финт" украинца отметили в сети.

"Играет с сердцем", "Он был безумно хорош в последних нескольких играх, и это немного осталось незамеченным", "Этот парень очень хорош", — пишут в сети.

В сети похвалили Александра Зинченко за игру против "Брентфорда"

Видеообзор матча "Брентфорд" — "Арсенал":

Ранее сообщалось, что жена Зинченко Влада Седан показала свою фигуру на публике спустя несколько месяцев после родов. Недавно у пары родилась вторая дочь.