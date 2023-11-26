Работал с "Барселоной" и "Тоттенхэмом": умер лучший футбольный тренер мира

Также у англичанина богатая футбольная карьера в качестве игрока

В субботу, 26 ноября, на 81-м году жизни скончался известный английский футболист и тренер Терри Венейблс. Недавно не стало легендарного английского футболиста сэра Бобби Чарльтона

О смерти знаменитого англичанина сообщает пресс-служба "Челси" в Twitter. Венейблс в 1985 году был признан лучшим тренером мира по версии журнала World Soccer, тогда он работал с "Барселоной".

Терри начинал карьеру футболиста в "Челси", затем он играл в "Тоттенхэме", "Куинз Парк Рейнджерс", "Кристал Пэлас" и сборную Англии. Венейблс вернулся в вышеназванные команды, кроме "Челси", в качестве главного тренера. Кроме того, он работал с "Барселоной", Австралией, "Мидлсбро" и "Лидсом". Терри завершил тренерскую карьеру в 2007 году, работая на посту ассистента главного тренера сборной Англии.

В 1985 году он выиграл звание "Лучший тренер мира" по версии World Soccer, а также премию "Дон Балон" в качестве лучшего тренера Ла Лиги.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 24 июля 2023 года умер бывший футболист сборной Англии и легенда "Ноттингем Форест" Тревор Фрэнсис. В начале июля не стало знаменитого футболиста "Барселоны", "Интера" и сборной Испании Луиса Суареса Мирамонтеса.