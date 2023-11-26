Працював з "Барселоною" та "Тоттенгемом": помер кращий футбольний тренер світу

Також в англійця багата футбольна кар’єра у якості гравця

У суботу, 26 листопада, на 81-му році життя помер відомий англійський футболіст та тренер Террі Венейблс. Нещодавно не стало легендарного англійського футболіста сера Боббі Чарльтона

Про смерть знаменитого англійця повідомляє пресслужба "Челсі" у Twitter. Венейблс у 1985 році був визнаний найкращим тренером світу за версією журналу World Soccer, тоді він працював із "Барселоною".

Террі починав кар’єру футболіста в "Челсі", потім він грав у "Тоттенгемі", "Квінз Парк Рейнджерс", "Крістал Пелас" та збірну Англії. Венейблс повернувся до вищеназваних команд, окрім "Челсі", у якості головного тренера. Крім того, він працював з "Барселоною", Австралією, "Міддлсбро" та "Лідсом". Террі завершив тренерську кар’єру у 2007 році, працюючи на посаді помічника головного тренера збірної Англії.

У 1985 році він виграв звання "Кращий тренер світу" за версією World Soccer, а також премію "Дон Балон" як найкращий тренер Ла Ліги.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 24 липня 2023 року помер колишній футболіст збірної Англії та легенда "Ноттінгем Форест" Тревор Френсіс. На початку липня не стало знаменитого футболіста "Барселони", "Інтера" та збірної Іспанії Луїса Суареса Мірамонтеса.