В Лиге чемпионов обвинили команду в использовании "черной магии" (видео)

Аутсайдер победил фаворита на его же поле

В африканской Лиге чемпионов "Ваненг Гэлакси" из Ботсваны сенсационно обыграл прошлогоднего финалиста турнира марокканский "Видад". Накануне стало известно, что в футболе хотят использовать правило из регби.

Встреча, проходившая в Марракеше (Марокко) на одноименной арене, завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Об этом сообщает "Телеграф".

На послематчевой пресс-конференции марокканский журналист задал провокационный вопрос тренеру "Ваненг Гэлакси" Морене Рамореболи.

"Было ли что-либо связано с черной магией?" – спросили менеджера.

"Хотите сказать, что мы победили только благодаря черной магии? Не надо нас настолько не уважать! Вы меня, конечно, извините, но так говорить нельзя", — заявил Рамореболи и покинул пресс-конференцию.

Поводом для вопроса о "черной магии" стало поведение футболистов гостей у углового флажка перед игрой. На видео видно, как команда в полном составе что-то выливает на газон.

Ранее сообщалось, что украинский футболист Александр Зинченко восхитил сеть уникальным финтом во время матча. Накануне вингер сборной Украины Виктор Цыганков забил важный гол в Испании.