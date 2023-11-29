В футболе хотят внедрить правило из регби: что изменится

В игре миллионов хотят ослабить наказания за некоторые нарушения правил

В профессиональном футболе в ближайшее время могут появиться оранжевые карточки. Накануне Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) предложил ввести в игру 10-минутные удаления за несогласие с решениями судей.

Об этом сообщает The Telegraph. По информации источника, IFAB дал согласие на тестирование 10-минутных удалений за негрубые тактические фолы, которые ранее наказывались прямой красной карточкой.

Данное нововведение взяли из регби, где желтая карточка означает 10-минутное удаление с поля. В футболе для этого вида наказаний хотят использовать оранжевую карточку. Эксперимент может начаться уже в следующем сезоне.

Оранжевую карточку планируют показывать за нарушения, которые по тяжести не заслуживают крайней меры (красной карточки), но слишком серьезны для предупреждения (желтой карточки). В качестве примера приводится нарушение Джорджо Кьеллини на Букайо Сака в финале Евро-2020 Италия — Англия (1:1, 3:2 по пенальти).

Ранее сообщалось, что в футболе могут изменить правило офсайда. К слову, недавно шведский тренер нашел способ, как игнорировать правило положения вне игры.