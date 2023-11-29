У футболі хочуть запровадити правило із регбі: що зміниться

У грі мільйонів хочуть послабити покарання за деякі порушення правил

У професійному футболі найближчим часом можуть з’явитись помаранчеві картки. Напередодні Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) запропонувала ввести в гру 10-хвилинні вилучення за незгоду з рішеннями суддів.

Про це повідомляє The Telegraph. За інформацією джерела, IFAB дала згоду на тестування 10-хвилинних видалень за негрубі тактичні фоли, які раніше каралися прямою червоною карткою.

Це нововведення взяли з регбі, де жовта картка означає 10-хвилинне видалення з поля. У футболі для цього виду покарань хочуть використовувати помаранчеву картку. Експеримент може розпочатися вже наступного сезону.

Помаранчеву картку планують показувати за порушення, які за тяжкістю не заслуговують на червону картку, але надто серйозні для попередження (жовтої картки). Як приклад наводиться порушення Джорджо К’єлліні на Букайо Сака у фіналі Євро-2020 Італія — Англія (1:1, 3:2 за пенальті).

Раніше повідомлялося, що у футболі можуть змінити правило офсайду. До речі, нещодавно шведський тренер знайшов спосіб, як ігнорувати правило положення поза грою.