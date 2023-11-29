Легенда футбола выругался из-за суддейства в "группе смерти" Лиги чемпионов (видео)

В матче главного еврокубка назначили сомнительный пенальти

В Лиге чемпионов прогремел большой скандал — все из-за пенальти в матче 5-го тура группового этапа ПСЖ — "Ньюкасл".

Встреча, проходившая в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс", завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщает "Телеграф".

Сороки вышли вперед в середине первого тайма усилиями Александера Исака, после чего сели в глухую оборону. Парижане сумели отыграться лишь на 8-й компенсированной минуте благодаря реализованному Килианом Мбаппе пенальти.

Данный 11-метровый был назначен за игру рукой Ливраменто в своей штрафной. Дембеле навесил, находясь вплотную с защитником, и попал тому в грудь, после чего мяч рикошетом зацепил руку защитника. Согласно рекомендациям для судей, в подобных ситуациях пенальти не назначают, однако поляк Шимон Марчиняк показал на точку. Данный результат помог ПСЖ избежать серьезных проблем, ведь в случае поражения команда имела бы намного меньше шансов на выход в плей-офф ЛЧ.

В последнем туре Лиги чемпионов ПСЖ сыграет с немотивированной "Боруссией" Д, а "Ньюкасл" — с "Миланом". Обе встречи запланированы на 13 декабря.

Турнирное положение команд в "группе смерти"

Легенда футбола, экс-форвард "Ньюкасла" Алан Ширер раскритиковал решение арбитров, причем он использовал ненормативную лексику.

"Б***ь", я тебя умоляю! Что за х**ня, VAR?" — написал Ширер.

Ранее сообщалось, что в африканской Лиге чемпионов команду после победы обвинили в "черной магии".

Напомним, в футболе хотят внедрить оранжевые карточки.