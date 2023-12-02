Юний футболіст збірної України зацікавив великі клуби Європи

Ще один українець може потрапити у топчемпіонат

Центральний захисник "Руху" та молодіжної збірної України (U-21) Богдан Слюбик зацікавив клуби Бундесліги та Серії А. Напередодні стало відомо про інтерес "Атлетіко" до Артема Довбика.

Про це повідомляє Football.ua. За інформацією джерела, скаути німецьких клубів стежили за гравцем під час матчу молодіжних команд України та Німеччини (0:2).

Повідомляється, що українцем цікавляться учасник Ліги чемпіонів сезону 2023/24 "Уніон" (Берлін) та "Вольфсбург". Крім того, Слюбик потрапив на радари римського "Лаціо". Богдан провів чудовий минулий сезон у Юнацькій лізі УЄФА і його прогрес не залишився непоміченим.

Зазначимо, у сезоні 2023/24 Слюбик забив 2 голи у 15 матчах чемпіонату України. Крім того, він провів одну гру у Кубку країни. Transfermarkt оцінює Богдана у 500 тисяч євро, контракт гравця зі львівським клубом діє до літа 2027 року.

Слюбик має відмінний удар, що футболіст показав у матчі з "Шахтарем" (1:1).

Зазначимо, "Рух" йде п’ятим у турнірній таблиці УПЛ. В останньому турі львівський клуб поступився "Динамо" (0:2). До цього "Рух" переграв у гостях "Чорноморець" із рахунком 3:2.