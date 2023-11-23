Чемпіонат України з футболу, 15 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Дніпровський клуб лідирує у чемпіонаті країни

У п’ятницю, 24 листопада, суперматчем "Шахтар" — "Полісся" стартує 15-й тур чемпіонату України з футболу, який відновився після міжнародної паузи.

З розкладом та результатами всіх ігор Української прем’єр-ліги (УПЛ) можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Лідер першості "Дніпро-1" зіграє з "Чорноморцем" у понеділок, 27 листопада. Київське "Динамо" у неділю, 26 листопада, зустрінеться з "Рухом". Додамо, що "Зоря" 25 листопада проведе перенесений єврокубковий поєдинок проти "Маккабі" ТА, а тому луганці пропускають цей тур.

Розклад, результати та відеоогляди матчів 15 туру УПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 24 листопада

"Шахтар" Донецьк — "Полісся" — 19:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Субота, 25 листопада

"Минай" — "Кривбас" — 13:00 — YouTube, "Суспільне Спорт", "Спорт 1"

"Верес" — "Металіст" 1925 — 15:00 — YouTube

"Ворскла" — ЛНЗ Черкаси — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Неділя, 26 листопада

"Олександрія" — "Оболонь" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Динамо" Київ — "Рух" Львів — 17:00 — YouTube, 2+2

Понеділок, 27 листопада

"Дніпро-1" — "Чорноморець" — 17:00 — YouTube

"Колос" — "Зоря"

Турнірне становище команд УПЛ після 14 туру

З результатами та відеооглядами матчів 14-го туру УПЛ можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Нагадаємо, у 13-му турі "Шахтар" здолав "Динамо" (1:0) в українському Ель Класіко.