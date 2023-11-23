Чемпионат Украины по футболу, 15 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Днепровский клуб лидирует в чемпионате страны

В пятницу, 24 ноября, суперматчем "Шахтер" — "Полесье" стартует 15-й тур чемпионата Украины по футболу, возобновившегося после международной паузы.

С расписанием и результатами всех игр Украинской премьер-лиги (УПЛ) можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Лидер первенства "Днепр-1" сыграет с "Черноморцем" в понедельник, 27 ноября. Киевское "Динамо" в воскресенье, 26 ноября, встретится с "Рухом". Добавим, что "Заря" 25 ноября проведет перенесенный еврокубковый поединок против "Маккаби" ТА, а потому луганчане пропускают данный тур.

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 15 тура УПЛ сезона 2023/24 (обновляется)

Пятница, 24 ноября

"Шахтер" Донецк — "Полесье" — 19:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Суббота, 25 ноября

"Минай" — "Кривбасс" — 13:00 — YouTube, "Суспільне Спорт", "Спорт 1"

"Верес" — "Металлист" 1925 — 15:00 — YouTube

"Ворскла" — ЛНЗ Черкассы — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Воскресенье, 26 ноября

"Александрия" — "Оболонь" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Динамо" Киев — "Рух" Львов — 17:00 — YouTube, 2+2

Понедельник, 27 ноября

"Днепр-1" — "Черноморец" — 17:00 — YouTube

"Колос" — "Заря"

Турнирное положение команд УПЛ после 14 тура

С результатами и видеообзорами матчей 14-го тура УПЛ можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Напомним, в 13-м туре "Шахтер" одолел "Динамо" (1:0) в украинском Эль-Класико.