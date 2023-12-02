УЕФА забыл про россию: Лига наций пройдет без рф

В европейском футболе не спешат возвращать россию

В субботу, 2 декабря, стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не включил сборную россии в число участников жеребьевки Лиги наций. К слову, в этот день состоится жеребьевка основного раунда чемпионата Европы-2024.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА. Таким образом, команда рф не будет представлена в розыгрыше Лиги наций сезона 2024/25.

В следующей Лиги наций-2024/25 будут участвовать 54 сборные. Турнир является частью европейского отбора на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Добавим, что это станет четвертым розыгрышем трофея. Ранее в турнире побеждали Португалия, Италия и Нидерланды.

Напомним, в феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили все российские клубы и сборные от участия в международных матчах. Недавно УЕФА предпринял попытку вернуть рф в международный футбол, допустив к соревнованиям юношеские сборные U-17. Однако после бойкота нескольких европейских команд Союз отменил свое решение.