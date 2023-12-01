Сборная Украины узнает соперников на Евро-2024: онлайн-трансляция жеребьевки

Сине-желтые узнают соперников по группе, хотя сами на турнир еще не попали

В субботу, 2 декабря, в Гамбурге (Германия) в Эльбской филармонии состоится жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы-2024. Сборная Украины пока не сумела добыть путевку на турнир, однако все еще может оказаться на ЧЕ, если выиграет путь B в раунде плей-офф.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Евро-2024. Мероприятие начнется в 19:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция жеребьевки Евро-2024 (начало — в 19:00)

Накануне 24 команды (Германия, 20 обладателей 1-2 мест в отборочных группах, а также три победителя раунда плей-офф, который состоится в марте 2024 года) были распределены по четырем корзинам. В ходе жеребьевки сборные будут распределены на 6 групп по 4 сборной в каждой, Германия в качестве хозяйки Евро-2024 автоматически попадет в квартет А.

Состав корзин перед жеребьевкой Евро-2024

Состав корзин перед жеребьевкой Евро-2024

Добавим, что регламент Евро-2024 совпадает с форматом проведения Евро-2020. В плей-офф ЧЕ выйдут по две лучшие команды из 6 квартетов, а также четыре лучших обладателя третьих мест. Затем борьба за трофей продолжится по классической схеме плей-офф: 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал.

Напомним, сборная Украины по итогам скандального матча с Италией (0:0) завершила групповую стадию отбора Евро-2024 на 3-м месте. Однако благодаря высокому рейтингу в Лиге наций наша команда получила второй шанс отобраться на ЧЕ через раунд плей-офф. Сине-желтые выступят в "стыках" в пути B. В полуфинале квалификации украинцы сыграют против команды Боснии и Герцеговины. Победитель нашей пары выйдет в финал отбора, где встретится в борьбе за путевку на Евро с победителем матча Израиль — Исландия. Полуфинал и финал квалификации запланированы на 21 и 26 марта 2024 года.