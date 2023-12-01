Збірна України дізнається суперників на Євро-2024: онлайн-трансляція жеребкування

Синьо-жовті дізнаються суперників по групі, хоча самі на турнір ще не потрапили

У суботу, 2 грудня, у Гамбурзі (Німеччина) в Ельбській філармонії відбудеться жеребкування фінальної стадії чемпіонату Європи-2024. Збірна України поки не зуміла вибороти путівку на турнір, проте все ще може опинитися на ЧЄ, якщо виграє шлях B у раунді плей-оф.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію жеребкування Євро-2024. Захід розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція жеребкування Євро-2024 (початок — о 19:00)

Напередодні 24 команди (Німеччина, 20 володарів 1-2 місць у відбіркових групах, а також три переможці раунду плей-оф, що відбудеться у березні 2024 року) було розподілено по чотирьох кошиках. У ході жеребкування збірні будуть розподілені на 6 груп по 4 збірній в кожній, Німеччина як господарка Євро-2024 автоматично потрапить у квартет А.

Склад кошиків перед жеребкуванням Євро-2024

Склад кошиків перед жеребкуванням Євро-2024

Додамо, що регламент Євро-2024 збігається із форматом проведення Євро-2020. У плей-оф ЧЄ вийдуть по дві кращі команди з 6 квартетів, а також чотири найкращі володарі третіх місць. Потім боротьба за трофей продовжиться за класичною схемою плей-оф: 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал та фінал.

Нагадаємо, збірна України за підсумками скандального матчу з Італією (0:0) завершила групову стадію відбору Євро-2024 на 3 місці. Однак завдяки високому рейтингу у Лізі націй наша команда отримала другий шанс відібратися на ЧЄ через раунд плей-оф. Синьо-жовті виступатимуть у "стиках" у шляху B. У півфіналі кваліфікації українці зіграють проти команди Боснії та Герцеговини. Переможець нашої пари вийде у фінал відбору, де зустрінеться у боротьбі за путівку на Євро із переможцем матчу Ізраїль – Ісландія. Півфінал та фінал кваліфікації заплановано на 21 та 26 березня 2024 року.